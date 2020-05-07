В Одесской области пропала девушка: фото, приметы

В Одесской области пропала Алина Недова, 2006 года рождения. Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, Алина ушла из дома 6 мая текущего года и до настоящего времени не вернулась.

Отмечается, что пропавшая девушка из села Роксоланы Овидиопольского района.

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"Приметы: рост около 160 см, худощавая, волосы темно-русые короткие волнистые. Особые приметы: на зубах брекеты", – рассказали в полиции.

Девушка была одета в сливовую безрукавку, серый свитер с желтыми и зелеными полосками, синие джинсы, джинсовые кеды.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 или "102".

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Как сообщал сайт "Сегодня", полиция Киевской области ищет 16-летнего Романа Жабку, который 4 мая около 20:00 ушел из дому в Новоселках по улице Садовой, 4, и до сих пор не вернулся.

А ранее в Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе.

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