Девочку, которую под Харьковом искали более 500 человек, нашли мертвой

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 27 апреля.

"Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района", – говорится в сообщении.

Ребенок пропал 26 апреля. На поиски девочки были привлечены около полутысячи человек – полицейские, военнослужащие, спасатели, волонтеры, представители местной власти и общественности.

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры. Также во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться