В Одесской области без вести пропал восьмилетний мальчик: фото и приметы

Ребенок ушел из дома и не вернулся

В Одесской области полицейские разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика – ребенок ушел из дома и до сих пор его никто не видел.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, Андрей Чабан пропал в селе Старая Царичанка вчера, 20 августа. Полицейские просят помощи в розыске мальчика и опубликовали его фото и приметы.

Приметы: рост ребенка около 110-115 см, он среднего телосложения. Волосы у Андрея короткие и светлые.

Был одет: на мальчике были зеленая футболка с изображением собачки, зеленые шорты и фиолетовые тапочки.

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Напомним, не так давно под Харьковом пропавшего без вести ребенка нашли мертвым. По предварительным данным, мальчика засыпало песком на карьере.

Также напомним, в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками.

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