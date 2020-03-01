В Одесской области пьяный на мотоцикле искалечил курсанта полиции: подробности ДТП

В Одесской области произошло ДТП с участием мотоцикла и пешехода. В результате инцидента пострадал курсант полицейского вуза. Об этом сообщали на сайте Нацполиции.

Известно, что инцидент случился вчера, в 22:20 в селе Знаменка Ивановского района.

"Предварительно установлено, что водитель мотоцикла, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на пешехода, который вместе со своим товарищем шли по обочине. После ДТП водитель скрылся", – написала пресс-служба.

18-летнего пострадавшего доставили в больницу с открытыми переломами обеих голеней.

/ Фото: Нацполиция

Подозреваемым оказался 26-летний местный житель. Чтобы избежать наказания за совершенное преступление, он скрывался в соседнем районе. Злоумышленника задержали, а транспортное средство изьяли.

По данному факту открыто производство. Сейчас решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения.

Напомним, ранее в Одессе в результате ДТП столкнулись пять автомобилей. Трех пострадавших доставили в больницу.

Кроме того, в столицуе возле станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель устроила ДТП . Она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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