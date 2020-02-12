В Одессе перевернулся микроавтобус, еще две машины вылетели на тротуар

По предварительным данным, в больницу доставлены трое пострадавших

В Одессе, где ранее грузовик снес светофор, в результате ДТП столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на улице Атамана Головатого.

"По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, трое пострадавших доставлены в больницу", - сообщили в управлении.

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На месте работает следователь.

Видео "Подслушано Одесса"

По словам очевидцев, в частности, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, два легковых автомобиля "вылетели" на тротуар. Из-за ДТП движение автотранспорта затруднено.

Ранее на выезде из Одессы произошла масштабная авария – столкнулись сразу пять автомобилей. Все случилось 29 января около 9:00 на Объездной дороге в районе Двух Столбов. Там не разминулись две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan. В ДТП никто не пострадал.

Кроме того, в Одесской области на трассе Одесса – Киев на мокрой дороге столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса. Легковушки, грузовики и маршрутный автобус не разминулись в районе поселка Дачное. Причиной ДТП в местной полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

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