В Одесской области пьяный водитель покусал полицейских

Шофер накинулся на копов, кусал им руки и бил по лицу

В Одесской области пьяный водитель, которого остановили полицейские, набросился на стражей порядка и покусал их.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района.

Копы заметили, что местный житель проехал на запрещенный сигнал и потребовали от него остановиться, однако злоумышленник не отреагировал, прибавил газу, а за несколько сотен метров, не справившись с управлением, и врезался в бетонную преграду.

После этого шофер вышел из машины и попытался сбежать. Копы догнали беглеца, а тот набросился на полицейских, начал кусать им руки и бить по лицу.

Нарушителя задержали и доставили в Овидиопольский отдел полиции. Количество алкоголя в крови в разы превышало норму.

В отношении водителя составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему объявили о подозрении в нападении на стражей порядка.

Суд избрал нарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог в размере 35 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Черкасской области заместитель мэра Каменки покусал полицейского. Копы остановили пьяного чиновника, который находился за рулем автомобиля. Его задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина отреагировал неадекватно: матерился, пытался сбежать, а потом и вовсе набросился на одного из копов и покусал его.

Подобный инцидент ранее произошел и в Закарпатской области.Там пьяный председатель одного из сельских советов Воловецкого района набросился на патрульного полицейского.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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