Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

В Одесской области СБУ обезвредила мощный источник радиации: видео

18 октября, 20:15

Уровень излучения на предприятии в 500 раз превышал норму

В Одесской области СБУ обезвредила мощный источник радиации

В Одесской области СБУ обезвредила мощный источник радиации / Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и обезвредили потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, во время плановых мероприятий выяснилось, что в одном из производственных помещений местного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, которые были источником ионизирующего излучения.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с радиоактивными материалами", а оперативники вместе со специалистами проверили это помещение.

В одном из герметичных ангаров предприятия было обнаружили оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы больше чем в 500 раз.

По заключению экспертов, транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению территории, а также нанести ущерб населению.

"Учитывая близость портовых складов с сельхозпродукцией, существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу. Сейчас, с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование передано для утилизации специализированному государственному предприятию", – говорится в сообщении СБУ.

Отметим, что ранее глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

СБУ одесская область радиация

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждениеУкраина
В Одесской области на песчаном карьере нашли тело расстрелянного мужчины
В Одесской области на песчаном карьере нашли тело расстрелянного мужчиныОдесса
В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девушек-подростков
В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девушек-подростковОдесса
В Одессе школьникам приготовили блюдо с червями
В Одессе школьникам приготовили блюдо с червямиОдесса
Вымогательство, пытки и разбой: в Одессе задержали подозреваемых, появились фото и видео
Вымогательство, пытки и разбой: в Одессе задержали подозреваемых, появились фото и видеоОдесса
В Одессу прибыл ракетный эсминец американского флота: фото
В Одессу прибыл ракетный эсминец американского флота: фотоОдесса

Новости партнеров

Loading...
загрузка...