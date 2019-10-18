В Одесской области СБУ обезвредила мощный источник радиации: видео

Уровень излучения на предприятии в 500 раз превышал норму

В Одесской области СБУ обезвредила мощный источник радиации / Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и обезвредили потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, во время плановых мероприятий выяснилось, что в одном из производственных помещений местного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, которые были источником ионизирующего излучения.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с радиоактивными материалами", а оперативники вместе со специалистами проверили это помещение.

В одном из герметичных ангаров предприятия было обнаружили оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы больше чем в 500 раз.

По заключению экспертов, транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению территории, а также нанести ущерб населению.

"Учитывая близость портовых складов с сельхозпродукцией, существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу. Сейчас, с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование передано для утилизации специализированному государственному предприятию", – говорится в сообщении СБУ.

Отметим, что ранее глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

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