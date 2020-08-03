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В Одесской области смягчили карантин: что разрешили

3 августа, 17:26

Руслан Ровик Руслан Ровик

В регионе разрешили работу детских лагерей отдыха

В Одесской области, где ранее установили антирекорд по числу инфицированных коронавирусом, решили смягчить ряд карантинных ограничений. В частности, разрешили работу детских оздоровительных лагерей, а также ночных клубов и ресторанов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель областной государственной администрации Максим Куцый.

"В связи с тем, что с 1 августа Одесская область отнесена Кабмином к "зеленой" карантинной зоне, у нас начался прием детей в оздоровительные лагеря, что ранее было под запретом", - отметил он.

Чиновник добавил также, что был снят запрет на ночную работу развлекательных заведений.

"Рестораны и клубы могут работать до утра, но с обязательным соблюдением карантинных ограничений", – резюмировал он.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что коронавирус подтвердили у исполняющего обязанности вице-мэра Одессы – Дмитрия Жемана. Еще двое заместителей градоначальника ожидают результатов ПЦР-тестирования.

Также мы сообщали о том, что одесситы и приехавшие в город отдыхающие не выполняют карантинных ограничений. Так, в клубе "Итака" прошел концерт, на который собралась целая толпа. Ни о каких карантинных ограничениях и соблюдении дистанции не было и речи.

Видео: Teza

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Одесса карантин лагерь ночные клубы одесская область рестораны адаптивный карантин

Источник: Сегодня

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