По 400-500 человек в сутки: почему в Украине резко увеличилось число зараженных

В то же время за последние сутки рост количества заражений замедлился

Резкое увеличение количества зараженных коронавирусом в последние дни – по четыре-пять сотен за сутки – является следствием массового празднования Вербного воскресенья, а также в Украине стали больше делать ПЦР-тестов. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В последние дни в Украине увеличивалось количество зараженных ежедневно на 400-500 человек.

"Первый фактор. К сожалению, много кто не придерживался наших рекомендаций оставаться дома на Вербное воскресенье и не посещать массово богослужения. В связи с этим проявления были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, и мы сразу увидели рост коронавируса", – сказал Степанов.

Также было существенно увеличено количество тестирования методом ПЦР-диагностики: если за первые дни было около тысячи протестированных людей, то сейчас уже около пяти тысяч, отсюда и больше выявленных инфицированных.

"Еще большее количество людей мы выявляем, которые заболели на коронавирусную болезнь COVID-19", – добавил министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", несмотря на призывы властей оставаться дома, многие украинцы отпраздновали Вербное воскресенье именно в церквях или около них, при этом часто в нарушение правил карантина. Правоохранители оформили 15 протоколов о нарушении карантинных мер, в трех случаях полиция выписала административные штрафы настоятелям церквей.

По состоянию на утро 19 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5449 случаев COVID-19, из которых 141 летальный, 347 пациентам удалось вылечиться. За прошлые сутки было зафиксировано 343 новых случая. Также инфекция подтверждена у почти тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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