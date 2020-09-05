В Одесской области уникальные лиманы превратятся в пустыню – эколог (фото и видео)

Ученый показал, как изменился Национальный парк за три года

В Одесской области, где ранее один из водоемов внезапно стал розовым, в уникальном Национальном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали пересыхание озер.

Реклама

Как заявил эколог Иван Русев в своем Facebook, есть угроза, что некоторые из них превратятся в пустыни, а другие заполнятся слоями соли.

По словам ученого, речь идет о системе мелких внутренних озер, которые носят имя академика Ювеналия Зайцева, возле песчаной насыпи в низовье лимана Алибей, на границе с лиманами Шаганы и Карачаус.

"Картина ландшафта озер и прилегающих территорий поражает своей засухой. Там, где когда-то была вода и очень важные места для жизни птиц, сейчас пустыня", - отметил Русев.

Видео: Facebook Ивана Русева

Также он опубликовал фото, сделанные в период с 2017 по 2020 годы, на которых невооруженным глазом можно заметить, как изменились озера за это время.

Реклама



Озера Ювеналия Зайцева в 2017 году

В тренде В Умани у шестерых хасидов подтвердили коронавирус



Озера Ювеналия Зайцева в 2018 году

/Озера Ювеналия Зайцева в 2019 году



Озера Ювеналия Зайцева в 2020 году

Сейчас администрация Национального парка разыскивает специальную технику, чтобы возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Реклама

Напомним, ранее ученые В Одесской области ученые обнаружили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" поселение редких моллюсков "Крылья ангела".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама