В Одесской области во дворе жилого дома взорвали боевую гранату

Иллюстрация / Фото: Думская

В Беляевском районе Одесской области неизвестный взорвал боевую гранату во дворе жилого дома местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 5 ноября, около двух часов ночи.

Информация о взрыве поступила копам от 54-летнего жителя села Граденицы. По его словам, во дворе взорвался какой-то предмет, брошенный неизвестным.

На место происшествия были направлены сотрудники Беляевского отдела полиции, следственно-оперативная группа регионального главка Нацполиции, кинологи и взрывотехники.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5. Изъятые ее остатки направлены на экспертное исследование. В результате взрыва люди не пострадали, осколки повредили ворота и фасад здания.

Сведения по факту инцидента внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности подозреваемых.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

И это не первый и не второй случай, когда украинцы угрожают жизням соотечественников. Так, летом в Мариуполе мужчина установил гранату вместо сломанного замка в квартире. Он рассказал, что сам изготовил устройство и поставил на дверь как "альтернативу замку". После взрыва правоохранители квалифицировали его действия как покушение на умышленное убийство.

Не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

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