В Одесской области вор-неудачник застрял на болоте с крадеными курями

В Одесской области полицейские задержали ранее судимого 23-летнего мужчину, который украл у соседа домашнюю птицу – кур и петуха, загрузил ее в чужую машину, а потом застрял на болоте.
Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, инцидент произошел в селе Перекрестово в Захарьевском районе.
Копы "по горячим следам разыскали краденый ВАЗ в поле за несколько километров от села: машина застряла в болоте, и злоумышленник покинул ее".
В отношении задержанного открыли уголовное производство по статье "кража, незаконное завладение транспортным средством", ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киеве грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят хозяев.
Также сообщалось, что в центре Киева мужчина украл спиртные напитки в магазине и пытался сбежать от правоохранителей, идя на всевозможные ухищрения. В частности, он спрятался в шкафу.
Смотрите в сюжете, можно ли вернуть из ломбарда украденную вещь:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк