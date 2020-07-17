В Одесской области вор-неудачник застрял на болоте с крадеными курями

Мужчина загрузил краденую птицу в чужую машину, но не смог доехать до пункта назначения

В Одесской области полицейские задержали ранее судимого 23-летнего мужчину, который украл у соседа домашнюю птицу – кур и петуха, загрузил ее в чужую машину, а потом застрял на болоте.

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Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, инцидент произошел в селе Перекрестово в Захарьевском районе.

Копы "по горячим следам разыскали краденый ВАЗ в поле за несколько километров от села: машина застряла в болоте, и злоумышленник покинул ее".

В отношении задержанного открыли уголовное производство по статье "кража, незаконное завладение транспортным средством", ему грозит до шести лет тюрьмы.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киеве грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят хозяев.

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Также сообщалось, что в центре Киева мужчина украл спиртные напитки в магазине и пытался сбежать от правоохранителей, идя на всевозможные ухищрения. В частности, он спрятался в шкафу.

Смотрите в сюжете, можно ли вернуть из ломбарда украденную вещь:

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