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В Одесской области вспыхнул масштабный пожар

21 октября, 20:00

Загорелся цех, производивший чеснок на экспорт

В Одесской области произошел масштабный пожар – в селе Степановка загорелся цех предприятия, которое занималось экспортом чеснока. За четыре часа огонь уничтожил все, а владелица бизнеса подозревает поджог.

Компания была лидером среди поставщиков чеснока – она продавала его в Соединенные Штаты, Канаду, Европу и Японию. Сейчас причины возгорания устанавливают следователи.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Также мы писали о том, как в одной из многоэтажек Оболонского района Киева произошел пожар – пламя унесло жизнь хозяина квартиры, О пожаре на проспекте Маршала Рокоссовского спасателям сообщили вечером 19 октября. Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Когда пожарные прибыли, пламя охватило всю комнату.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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Источник: Сегодня

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