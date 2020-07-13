В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)

В городе Черноморск Одесской области произошел пожар на территории базы отдыха. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Реклама

По информации спасателей, инцидент случился около двух часов ночи на ул. Набережной.

"Установлено, что горят два деревянных домика на территории базы отдыха "Радужный", которая не эксплуатируется. Спасатели пожар локализовали в 2:43 и его ликвидировали в 3:17 на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - написала пресс-служба.

В тренде ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков большие потери

В ликвидации пожара принимали участие восемь спасателей и две спецмашины. Причины инцидента выясняются.

Реклама

Напомним, недавно в Одессе горел жилой многоквартирный дом. Огонь охватил два этажа здания и крышу. Возгорание на ул. Бунина, 35, локализовано и ликвидировано на площади 700 кв. метрах. Известно, что здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных деталей. Пожар в старинном доме показали с высоты.

видео: Одесса инфо

Кроме того, в Одесской области произошел масштабный пожар – пламя охватило складское помещение в селе Маяки Беляевского района. Огонь спасателям пришлось тушить около двух часов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама