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В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)

13 июля, 13:03

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Огонь охватил два деревянных здания

В городе Черноморск Одесской области произошел пожар на территории базы отдыха. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации спасателей, инцидент случился около двух часов ночи на ул. Набережной.

"Установлено, что горят два деревянных домика на территории базы отдыха "Радужный", которая не эксплуатируется. Спасатели пожар локализовали в 2:43 и его ликвидировали в 3:17 на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - написала пресс-служба.

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В ликвидации пожара принимали участие восемь спасателей и две спецмашины. Причины инцидента выясняются.

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Напомним, недавно в Одессе горел жилой многоквартирный дом. Огонь охватил два этажа здания и крышу. Возгорание на ул. Бунина, 35, локализовано и ликвидировано на площади 700 кв. метрах. Известно, что здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных деталей. Пожар в старинном доме показали с высоты.

видео: Одесса инфо

Кроме того, в Одесской области произошел масштабный пожар – пламя охватило складское помещение в селе Маяки Беляевского района. Огонь спасателям пришлось тушить около двух часов.

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база отдыха одесская область пожар черноморск

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