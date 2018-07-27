В Одесской области задержали подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего мальчика

Сегодня, 13:37

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы


В Черноморске Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего мальчика.

С сообщением о пропаже ребенка в полицию обратилась его мать. По ее словам, сын ушел из дома и не отвечал на звонки. Спустя час следователи узнали адрес и имя мужчины, с которым ребенка видели в последний раз, и нашли там мальчика. Пострадавшего школьника вернули матери.

Мужчине, которого подозревают в изнасиловании ребенка, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Также мы сообщали о том, как сотрудники полиции в Одессе задержали на пляже в Аркадии 72-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к 12-летней девочке

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
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