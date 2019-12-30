В Одесской области задержали угонщиков элитных автомобилей: на счету более десяти преступлений

Двух мужчин уже задержали, третьего еще ищут

/ Фото: Нацполиция

Одесские правоохранители задержали двух участников преступной группы, похищавшей элитные иномарки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Пресс-служба уточнила, что в состав группировки входили три жителя Одесской области в возрасте 33-43 года.

"На счету группировки – более десяти угонов. Специализировались злоумышленники исключительно на транспортных средствах премиум-класса – Toyota, Lexus, Range Rover и Mercedes-Benz", – сообщили в главке.

Как отмечается, правоохранители установили и задержали двух злоумышленников. Одного – за рулем похищенного Toyota Land Cruiser Prado, другого – по месту жительства.

Во время обысков дома у фигурантов изъяли устройство для запуска двигателя, мобильные телефоны, автомобиль Range Rover.

Открыто уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством. Злоумышленников задержали. Сейчас полиция ищет еще одного фигуранта. Продолжается следствие.

Напомним, в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей .

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса . В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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