В Одесской области зафиксировали первый случай коронавируса

В Одесской области зафиксировали первый в регионе случай коронавируса.
Об этом в своем Facebook сообщил руководитель областной государственной администрации Максим Куций.
"Случай зарегистрировало Министерство здравоохранения. Сейчас мы ожидаем подтверждения анализа из лабораторного центра в Киеве", – заявил он.
В то же время, чиновник не сообщил подробностей – неизвестно, где живет пациент, каков его возраст и в каком состоянии он находится.
"Я призываю всех жителей Одесской области придерживаться усиленного карантинного режима, получать информацию только из официальных источников и помнить, что вирус паники – хуже коронавируса", – добавил Куций.
Напомним, по состоянию на 7 часов утра 25 марта на территории Украины, согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).
Кроме того, ранее в Тернополе подтвердили первый в городе случай заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина 1965 года рождения работает стоматологом.
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