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В Одесской области зафиксировали первый случай коронавируса

25 марта, 12:24

Руслан Ровик

В Одессе ожидают подтверждения анализов из киевской лаборатории

В Одесской области зафиксировали первый в регионе случай коронавируса.

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель областной государственной администрации Максим Куций.

"Случай зарегистрировало Министерство здравоохранения. Сейчас мы ожидаем подтверждения анализа из лабораторного центра в Киеве", – заявил он.

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В то же время, чиновник не сообщил подробностей – неизвестно, где живет пациент, каков его возраст и в каком состоянии он находится.

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"Я призываю всех жителей Одесской области придерживаться усиленного карантинного режима, получать информацию только из официальных источников и помнить, что вирус паники – хуже коронавируса", – добавил Куций.

Напомним, по состоянию на 7 часов утра 25 марта на территории Украины, согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Кроме того, ранее в Тернополе подтвердили первый в городе случай заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина 1965 года рождения работает стоматологом.

Тем временем в регионы привезли тесты на коронавирус и спецзащиту для врачей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса одесская область пациент коронавирус

Источник: Сегодня

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