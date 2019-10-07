В Одесской области загорелась яхта депутата

Пожар произошел после собрания, в котором участвовал Шаевский

Фото: ГСЧС в Одесской области

В Одесской области вспыхнула яхта депутата Таировской объединенной территориальной громады Всеволода Шаевского. Об этом сообщает "УНИАН".

В пресс-службе ГСЧС региона рассказали, что сообщение о пожаре на причале в селе Бурлачья Балка поступило в 23:13 6 октября. Туда сразу же направили спасателей, которые в 23:56 уже ликвидировали пожар, его площадь составила 30 "квадратов".

"К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава, от пожарной команды Черноморского рыбпорта привлекались 1 единица техники и 4 работника", – рассказали спасатели и отметили, что причину пожара устанавливают.

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Как рассказали местные жители, пожар произошел после собрания в селе Сухой Лиман, в котором участвовал Шаевский.

Напомним, не так давно в Ровенской области сгорел автомобиль депутата областного совета. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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