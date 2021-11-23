В Одессу из США прибыли два катера Island (фото)

Катера будут патрулировать акватории Черного и Азовского морей. Также они уже получили свои имена

Катеры прибыли в Одессу из из американского Балтимора / Коллаж "Сегодня"

Американские патрульные катера класса Island прибыли в Одессу. Их отправили из Балтимора.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

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Катера обеспечат патрулирование акватории Черного и Азовского морей. Они уже получили названия "Сумы" и "Фастов".

В конце октября в Балтиморе завершился курс доподготовки пятого украинского экипажа патрульных катеров типа Island. Курс доподготовки под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель и был проведен на верфи Береговой охраны США.

Американские патрульные катера Island. Фото: Telegram-канал "Одесса INFO"

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Американские патрульные катера Island. Фото: Telegram-канал "Одесса INFO"

Island в Украине

В 2018 году патрульные катера ВМС ВС Украины типа "Island" Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" успешно прошли первые ходовые испытания.

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