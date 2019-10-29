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В Одессу прибыли четыре боевых корабля НАТО: опубликованы фото

29 октября, 14:58

Прибывшие суда входят в противоминную группу Альянса

В порт Одессы утром 29 октября прибыли четыре корабля НАТО, входящие в противоминную группу Альянса.

В 9:30 утра корабли вышли из густого тумана, а им на встречу вышло судно Морской охраны Госпогранслужбы – BG62 "Подолье". С 10 до 11:30 вся группа пришвартовалась на 19-м причале морского вокзала, сообщает "Думская".

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В составе гостевой делегации – испанский тральщик ESPS Sella M32, румынский ROS Lt. Lupu Dinescu M25, болгарский BGS Shkval 62 и итальянский ITS Numana 5557.

Флагманом SNMCMG2 является итальянский корабль обеспечения А5329 Vesuvio, который сразу после того, как группа зашла в Черное море, направился в грузинский порт Батуми.

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Группа пробудет в Одессе до 4 ноября. 30 октября ожидается, что в город прибудет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который посетит корабли и проведет ряд встреч с украинскими политиками и военными.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загорднюк и Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет опять просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

Кроме того, Загороднюк рассказал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

План действий по членству в НАТО (Membership Action Plan) — программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО, по всем основным направлениям (политическому, экономическому, военному, правовому и т. д.)

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