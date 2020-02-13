В Одессу причалил сухогруз из Китая: во время рейса у моряков была высокая температура (фото, видео)

В Одессу причалил сухогруз CMA CGM URAL, прибывший из Китая, где бушует смертельный коронавирус.

За время путешествия у членов экипажа были зафиксированы случаи заболевания ОРВИ, сообщили в министерстве здравоохранения Украины. По сообщениям СМИ, во время рейса у некоторых моряков была высокая температура.

Судно прибыло в Одессу под флагом Мальты. На борту находятся 25 членов экипажа. Из них – 9 граждан Китая, 13 – Шри-Ланки и 3 – Украины.

Контейнеровоз CMA CGM URAL прибыл в Одессу / Фото: Украинская Служба Информации Реклама

Корреспонденты "Сегодня" были свидетелями, как на борт поднялись медики. Специалисты обязаны были осмотреть экипаж. Без этого на берег никого не собирались выпускать.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, санитарно-карантинное подразделение находится в постоянном контакте с экипажем судна. Компания, которой принадлежит судно, уверяет, что ни у одного из членов экипажа не зафиксировали симптомов коронавируса. Есть лишь несколько случаев ОРВИ. Однако, одесская санитарно-карантинная служба порта мобилизована и людей с судна было решено осмотреть.

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Контейнеровоз CMA CGM URAL прибыл в Одессу / Фото: Украинская Служба Информации

Сухогруз вышел из китайского порта еще 16 января. Путь уже занял больше времени, чем длится инкубационный период короновируса. К тому же, перед тем, как прибыть в Украину, судно было в Египте, Ливане, Турции и Румынии. Во всех портах экипаж проходил полную медицинскую проверку.

Как в результате сообщила представитель Госпогранслужбы Александра Ковтун, у членов экипажа ни температуры, ни других признаков заболеваний нет. Поэтому члены экипажа могут покидать судно и выходить в город.

Ранее мы писали, что в морском порту Одессы из-за опасной болезни усилили меры безопасности – эпидемиологи проверяют экипажи прибывающих судов. Моряков проверяют в два этапа. На первом, еще до прибытия судна в порт, изучают документы. Второй этап проходит на борту судна – медики осматривают экипаж.

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