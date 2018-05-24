В Одессу с туристами из США зашел теплоход Viking Sineus

Это первый круиз "Викинга" в этом году.

Теплоход "Викинг Синеус" типа река-море впервые после долгого перерыва зашел с туристами в Одессу. К причалу Морвокзала он пришвартовался сегодня утром, передает "Думская". На борту судна 185 путешественников из США.

Это первый круиз "Викинга" в этом году. Несколько дней назад маршрут начался в Киеве с заходами в Кременчуг, Днепр, Запорожье, Херсон.

Напомним, теплоход более двух лет был на отстое в Одессе, куда пришел из Херсона в мае 2015 года. Осенью 2017-го прошел доковый ремонт на ИСРЗ и ушел на зимовку в Херсон, а после в Киев, откуда и начался первый днепровско-черноморский круиз.

Американские гости съездят на экскурсию "Еврейская Одесса", посетят одесскую Оперу и Аккерманскую крепость. Потом произойдет смена туристов, и стартует обратный круиз в Киев. В общей сложности судно простоит в Одессе семь дней.

Напомним, спустя четыре года в Днепр начали ходить швейцарские круизные лайнеры.

Ранее в Одесский порт зашел последний контейнеровоз Maersk.

Также мы писали, что большое количество дорожно-строительной техники доставил в Одессу китайский сухогруз FU RONG SONG, который принадлежит известному морскому перевозчику Cosco Shipping. 180-метровое судно пришвартовалось к причалу №1к Карантинного мола.

Ранее в Одесский порт впервые зашел гигантский контейнеровоз из Германии.