Скалодром, серфинг и ледовое шоу: как развлекаются на крупнейшем круизном лайнере мира

На разных палубах пассажиры "Симфонии морей" могут найти для себя развлечения, магазины и рестораны на любой вкус

Спорт, развлечения, отдых и уникальное шоу – на борту самого большого круизного лайнера в мире, "Симфонии морей", есть даже водный театр, а для детей – отдельная программа развлечений и команда. Сколько времени нужно, чтоб увидеть и попробовать все на борту, и какие развлечения гостям не доступны, когда плавучий город заходит в порт – узнали журналисты "Сегодня" в новой серии цикла "Плавучий город".

На борту круизного гиганта – больше 5 тысяч людей. На разных палубах, как на разных этажах, они могут найти для себя развлечения, магазины и рестораны на любой вкус.

Для любителей острых ощущений на самых верхних палубах натянули трос. Полет над кораблем занимает всего несколько секунд, но впечатлений, говорят, хватает на всю жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путешествие по-королевски: какие каюты ждут пассажиров крупнейшего круизного лайнера в мире

Вдоль всего борта корабля проложена беговая дорожка, а на верхних палубах расположены спортивные площадки для баскетбола, мини-гольфа, настольного тенниса и даже для серфинга. Есть на "Симфонии морей" и скалодром, а рядом – бассейны. А еще можно пролететь сверху вниз вдоль всех палуб – в специальной трубе.

Для детей есть отдельная программа. Совсем маленьких нянчат в яслях, а детвору постарше развлекают играми, химическими экспериментами или учат мастерить поделки. В клубе дети из разных стран, но они всегда понимают друг друга.

"У нас бывает, что в группе из десяти человек десять говорящих на разных языках – и они понимают. Они переводят, им только в удовольствие на самом деле", – рассказала сотрудница детского центра.

Для подростков проводят лазерные бои, видеоигры и дискотеки. А пока дети развлекаются, родители могут спокойно прогуляться по очередному городу, в порт которого зашел круизный лайнер, или посетить вечерние представления на борту.

"У нас здесь достаточно шоу, чтобы занять каждый вечер вашего отпуска. Пойдите в аква-театр. Аква-шоу вы больше нигде не увидите, только на наших лайнерах, и только этого класса. Это – наша уникальная фишка. Оно настолько впечатляющее, что просто сносит крышу. А еще у нас есть театральные представления, шоу на льду", – отметил круизный директор Royal Caribbean Мишель Скарпато.

В постановках участвуют не только люди, так. ледовое шоу начинается с полета дронов. Чтоб попасть на представление, зрители заранее бронируют места – чаще всего еще до посадки на борт, через специальное мобильное приложение.

"Вот если хорошо спланируете свой отпуск, то, возможно, как раз недели и хватит, чтобы увидеть все шоу и попробовать все развлечения", – рассказал Мишель Скарпато.

На борту есть даже казино – правда, ставки здесь принимают лишь в море, а когда лайнер заходит в порты, азартные игры запрещены, да и туристы предпочитают ставкам поиски приключений на суше.

Отметим, "Симфония морей" среди своих систершипов класса "Оазис" – самый молодой корабль, однако он признан крупнейшим в мире круизным лайнером, потеснив в этом звании "Гармонию морей", которая отправилась в свое первое путешествие в мае 2016 года.