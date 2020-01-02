В сети появилось видео момента провала дороги в Одессе

Фото: КУ "Центр-007"

В сети появилось видео возникновения дорожного провала на углу ул. Люстдорфская дорога и ул. Артилерийская в Одессе.

На видео, опубликованном Коммунальным учреждением "Центр-007", видно, что автомобили спокойно двигаются по дороге, на светофоре возникает небольшая тянучка. Спустя некоторое время одно авто пытается двинуться с места. Однако для этого приходится предпринять некоторые усилия, так как задняя часть машины начинает уходить вниз. Далее заметно, как на дороге возникает трещина, а потом – асфальт уходит под землю. Очевидно, дорожное покрытие в какой-то момент не выдержало веса автомобилей.

Реклама

На сегодняшний день провал ликвидирован, движение на участке возобновлено.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Днепре из-за провала грунта у студенческого общежития университета "Днепровская политехника" ограничили движение транспорта – город сковали пробки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева провалился асфальт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама