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В сети появилось видео момента провала дороги в Одессе

2 января, 18:19

Дорожное покрытие не выдержало веса автомобилей

Фото: КУ "Центр-007"

Фото: КУ "Центр-007"

В сети появилось видео возникновения дорожного провала на углу ул. Люстдорфская дорога и ул. Артилерийская в Одессе.

На видео, опубликованном Коммунальным учреждением "Центр-007", видно, что автомобили спокойно двигаются по дороге, на светофоре возникает небольшая тянучка. Спустя некоторое время одно авто пытается двинуться с места. Однако для этого приходится предпринять некоторые усилия, так как задняя часть машины начинает уходить вниз. Далее заметно, как на дороге возникает трещина, а потом – асфальт уходит под землю. Очевидно, дорожное покрытие в какой-то момент не выдержало веса автомобилей.

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На сегодняшний день провал ликвидирован, движение на участке возобновлено.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Днепре из-за провала грунта у студенческого общежития университета "Днепровская политехника" ограничили движение транспорта – город сковали пробки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева провалился асфальт.

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Одесса провал автомобили

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