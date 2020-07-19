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Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину

19 июля, 08:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Расследованием инцидента уже занялись копы

В Одесской области в курортном поселке Затока отдых для мужчины закончился трагически – в него врезался водный катер.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, тогда 42-летний турист из Днепропетровской области катался на резиновом плавсредстве. Именно тогда он столкнулся с водяным скутером. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – добавили копы.

Ранее мы сообщали, что в июне в Украине утонули 30 детей и подростков возрастом до 18 лет. По данным спасателей, трагедии случаются не только тогда, когда дети сами посещают озера и реки. Подавляющее количество ЧП происходит буквально на глазах у взрослых.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

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катер одесская область Затока отдыхающие

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