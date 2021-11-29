Видео дня. В Новой Одессе людей пустили забрать остатки вещей от разрушенных квартирах

В Новой Одессе людей пустили забрать самые необходимые вещи из разрушенного дома.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
"Еще более-менее, по сравнению с пятым этажом. Стекла выбило, дверь. Котик мой лежал на подоконнике, его, видимо, тоже убило, потому что не могу найти. В кухне тоже выбило стекла. Пришел необходимые вещи забрать. Я переехал в другой дом моих покойных родных. Водопровод там вчера ночью провел и отопление пустил, чтобы не замерзнуть. Здесь не знаю... уже не подлежит восстановлению", – говорит житель дома Юрий Дудел.
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Коротко о взрыве в доме
- 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
- Удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме.
- По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5-м этаже. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
- Эксперты предполагают, что хозяева одной из квартир забыли закрутить вентиль на плите. Соседи говорят, супруги и раньше были невнимательны с газом. Тогда обошлось. А этот раз был роковым.
- Изначально было трое пострадавших – один с телесными повреждениями, еще двое в состоянии шока. Вскоре из-под завалов достали двух погибших, на следующий день нашли еще одну жертву.
- Власти уже пытаются подсчитать убытки от взрыва. Скорее всего, часть дома, где находится первый подъезд, будут полностью сносить.