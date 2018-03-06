"Во все тяжкие": одессит обустроил нарколабораторию в чужой квартире и сбежал

Одессит обустроил в съемной квартире самодельную нарколабораторию.

В пресс-службе облпрокуратуры рассказывают, что злоумышленник успел произвести партию психотропных веществ прежде, чем его обнаружили правоохранители.

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"26-летний одессит арендовал квартиру в Суворовском районе города и приобрел через интернет специальное химико-техническое оборудование: колбы, воронки, мерные стаканы и холодильник", — рассказывают гособвинители, добавляя, что собранный арсенал позволил "химику" изготовить более 70 граммов амфетамина, который он планировал продать.

После обыска оборудование изъяли, вещества отправили на экспертизу, а вот задержать злоумышленника пока не удалось. Его поиски продолжаются.

Ранее мы писали, что под Киевом задержали группу наркоторговок.

Также мы сообщали, что в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю ранее судимым лицам и учащейся молодежи в местном колледже.

Кроме того, мы писали, что современная наркоторговля ушла в онлайн, полиция бессильна.