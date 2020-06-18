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Украли у военных миллионы гривен: СБУ разоблачила "схему" в Минобороны

18 июня, 19:54

Руслан Ровик Руслан Ровик

Следствие разоблачило хищения на сумму в более чем 11 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили присвоение должностными лицами Министерства обороны бюджетных средств, выделяемых на строительство военных городков.

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Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

Оперативники зафиксировали "схему" представителей Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, которые подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки.

Часть перечисленных бизнесменам бюджетных средств они делили между собой. В рамках уголовного производства провели аудит строительства двух казарм в одном из военных городков поселка Черноморское, в ходе осмотра которых обнаружили факты невыполнения работ на сумму более 11 миллионов гривен.

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Были проведены обыски в офисных помещениях предпринимателей, а также в административном здании Минобороны, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства.

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В ходе следственных действий были изъяты доказательства, в частности документация, подтверждающая сделку с бюджетными средствами.

Организатору коррупционной схемы, директору строительной компании, а также двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления объявлено о подозрениях.

Им инкриминируют обвинения по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "служебный подлог".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сотрудники СБУ провели обыски в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и ряда коммерческих предприятий: спецслужба обнаружила хищения средств городского бюджета в ходе погашения за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому одним из коммунальных предприятий города.

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Также в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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строительство СБУ Минобороны хищения казармы

Источник: Сегодня

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