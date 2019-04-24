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Возле Одесского горсовета появился Ждун и прошли митинги

Сегодня, 16:38

Протестующие требовали вернуть деньги, украденные строительными аферистами

Митинг под Одесским горсоветом. Фото: "Одесса-медиа"
Митинг под Одесским горсоветом. Фото: "Одесса-медиа".

В Одессе к зданию городского совета, где местные депутаты собрались на сессию, прошел митинг инвесторов двух недостроев, а также состоялась молчаливая акция.

Так, жертвы строительной аферы заявляли о рейдерстве и грабеже. Также на площадке у здания находился активист Анатолия Кавуна в компании Ждуна – скульптуры, созданной голландской художницей, которая стала символом ожидания действий чиновников.


Фото: Facebook Анатолия Кавуна

Активист выступал за изменении правил распределения общественного бюджета.

Напомним, ранее в Черкасской области жители Чернобаевского района вышли на акцию протеста, поскольку устали ездить по разбитым дорогам. По их словам, дороги района на две трети изношены и ремонтировать их никто не собираются.


Трасса в райцентр, которой пользуются жители нескольких окружающих сел, сплошь укрыта выбоинами. И в таком состоянии большинство местных дорог. Водители, которые постоянно ездят по этой дороге, не скрывали своего возмущения. По их словам, на таких трассах можно угробить не только машину, но даже военный танк.

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Тег Одесса, акциз, протест, митинг, горсовет, ждун

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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