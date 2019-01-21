Возле ресторана в Одессе прогремел взрыв, есть раненый: появились фото и видео
После взрыва в Одессе ранения получил один человек
В Одессе возле ресторанного комплекса в Ванном переулке произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, по предварительным данным, в результате взрыва, который прогремел около полудня 21 января, резаную рану предплечья получил один человек.
"По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался", – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Напомним, ранее в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах произошел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако происшествие вызвало серьезный резонанс.
Позже стало известно, что сотрудники полиции и СБУ сумели определить подозреваемых в организации взрыва и задержали двоих местных жителей.
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