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Возле ресторана в Одессе прогремел взрыв, есть раненый: появились фото и видео

Сегодня, 13:42

После взрыва в Одессе ранения получил один человек

Возле ресторана в Одессе прогремел взрыв, есть раненый: появились фото и видео Одесса После взрыва в Одессе ранения получил один человек

В Одессе возле ресторанного комплекса в Ванном переулке произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, по предварительным данным, в результате взрыва, который прогремел около полудня 21 января, резаную рану предплечья получил один человек.

"По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах произошел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако происшествие вызвало серьезный резонанс.

Позже стало известно, что сотрудники полиции и СБУ сумели определить подозреваемых в организации взрыва и задержали двоих местных жителей.

Одесса, взрыв, ресторан

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