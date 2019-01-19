Взрыв в церкви Сум: полиция и СБУ задержали подозреваемых

Задержанными оказались двое молодых жителей областного центра

СБУ и полиция задержали подозреваемых во взрыве в соборе в Сумах. Фото: Нацполиция

Взрыв в церкви Сум: полиция и СБУ задержали подозреваемых //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2ed/cc9/5c42edcc9059c.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2ed/cc9/5c42edcc9059c.jpg 2019-01-19T11:29:00+02:00 Другие регионы Задержанными оказались двое молодых жителей областного центра

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали подозреваемых в организации взрыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Украинской православной церкви в городе Сумы во время богослужения.

"Оба – молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в соборе по улице Соборной", — сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Напомним, 16 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах взорвалась пиротехника. Специалисты взрывотехнической службы выяснили, что предмет, который взорвался, был из арсенала страйкболистов и снаряжен зернами кукурузы.

В результате происшествия никто не пострадал, было открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, в Православной церкви Украины выразили категорическое осуждение этого преступления. Лично предстоятель блаженнейший митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного собора, и после него многократно подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Ранее во время Рождественской литургии в Софии Киевской предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал верующих молиться за мир и спокойствие, с добром в сердце, отбросив вражду.

Также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что силовых захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет. Он отметил, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви. Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Московского патриархата, оставив противоречия в прошлом.

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв в церкви Сум: полиция и СБУ задержали подозреваемых". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...