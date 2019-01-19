Взрыв в церкви Сум: полиция и СБУ задержали подозреваемых
Задержанными оказались двое молодых жителей областного центра
Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали подозреваемых в организации взрыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Украинской православной церкви в городе Сумы во время богослужения.
"Оба – молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в соборе по улице Соборной", — сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Напомним, 16 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах взорвалась пиротехника. Специалисты взрывотехнической службы выяснили, что предмет, который взорвался, был из арсенала страйкболистов и снаряжен зернами кукурузы.
В результате происшествия никто не пострадал, было открыто уголовное производство по статье "хулиганство".
Напомним, в Православной церкви Украины выразили категорическое осуждение этого преступления. Лично предстоятель блаженнейший митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного собора, и после него многократно подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
Ранее во время Рождественской литургии в Софии Киевской предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал верующих молиться за мир и спокойствие, с добром в сердце, отбросив вражду.
Также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что силовых захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет. Он отметил, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви. Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Московского патриархата, оставив противоречия в прошлом.
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