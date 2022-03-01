Враг уже надломился. Внутри России шок – Кулеба

Россия завязла в украинской войне и морально надломилась.
Об этом заявил на брифинге 1 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Враг уже надломился, увяз, и его моральное состояние стремительно ухудшается. Внутри России возникает шок от резкого падения уровня жизни и изоляции. Это рождает гнев. Но мы должны рассчитывать только на себя, на свои силы", – сказал он.
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Министр отметил, что украинский народ "прошел неслыханные страшные испытания на протяжении своей истории".
"Но оказалось, что украинцы несгибаемые. И эта решающая битва, которую мы ведем за свое существование, должна быть победной", – подчеркнул он.
Кулеба напомнил, что Украина открыла против РФ второй фронт – дипломатический.
"Мир объединился и давит на Россию – от самых мощных санкций до решения отдельных компаний прекратить инвестиции в Россию и сотрудничество с российским бизнесом. Это и есть наш второй дипломатический фронт, который поддерживает нас, позволяет нам продолжать борьбу", – заявил глава МИД.
В Гааге инициировали начало расследования преступлений России
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что начинает расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.
"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.
По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.
Что происходит в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
- Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
- Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. В окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.