Враг уже надломился. Внутри России шок – Кулеба

Министр отметил, что против РФ открыт второй фронт – дипломатический

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Россия завязла в украинской войне и морально надломилась.

Об этом заявил на брифинге 1 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Враг уже надломился, увяз, и его моральное состояние стремительно ухудшается. Внутри России возникает шок от резкого падения уровня жизни и изоляции. Это рождает гнев. Но мы должны рассчитывать только на себя, на свои силы", – сказал он.

Министр отметил, что украинский народ "прошел неслыханные страшные испытания на протяжении своей истории".

"Но оказалось, что украинцы несгибаемые. И эта решающая битва, которую мы ведем за свое существование, должна быть победной", – подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что Украина открыла против РФ второй фронт – дипломатический.

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"Мир объединился и давит на Россию – от самых мощных санкций до решения отдельных компаний прекратить инвестиции в Россию и сотрудничество с российским бизнесом. Это и есть наш второй дипломатический фронт, который поддерживает нас, позволяет нам продолжать борьбу", – заявил глава МИД.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что начинает расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.

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Что происходит в Украине 1 марта