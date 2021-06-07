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Выбросили как мусор на кладбище. Что теперь будет с тремя неходячими пациентами психлечебницы?

7 июня, 18:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам мужчин, вывезли и выбросили их сотрудники медицинского центра на Воробьева

Трое мужчин с инвалидностью, которых обнаружили на Втором Христианском кладбище в Одессе, остались в Центре для бездомных до выяснения обстоятельств.

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Об этом сообщает местный сайт 048.ua.

Как рассказали в "Одесском городском центре интеграции лиц без определенного места жительства", изначально мужчин хотели туда взять до выяснения обстоятельств, но куда дальше их направят – решение пока не приняли.

Пока они остаются там же. Как выяснилось, двое из этих людей – неконтактные.

Что произошло?

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В пятницу, 4 июня, писатель Сергей Бакуменко на Втором Христианском кладбище обнаружил троих мужчин с инвалидностью. У одного не было половины головы, у второго – обеих конечностей ног, а третий передвигается ползком. По словам Бакуменко, они были без еды и воды – голодные и напуганные. На время этих людей поселили в центре реабилитации бездомных.

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По словам мужчин, вывезли и выбросили их сотрудники медицинского центра на Воробьева. Однако там пока не подтверждают эту информацию, и не опровергают. Говорят, что уже несколько дней проверяют правда ли, что на кладбище их вывез санитар 21-го отделения больницы на Воробьева.

Недавно мы писали о том, что на Волыни разгорелся скандал с пограничниками, которые издевались над диким животным и снимали все на видео. Ими оказались военнослужащие Луцкого пограничного отряда.

Также напомним, ранее в Одесской области живодер поиздевался над собакой.

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