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Выводил без намордника: в Одессе мужчина получил удар ножом из-за своей собаки

24 сентября, 03:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Задержанному грозят серьезные обвинения и длительный срок в тюрьме

В Одессе задержали злоумышленника, который с ножом набросился на мужчину, который выгуливал собаку без намордника.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Причиной конфликта, во время которого злоумышленник ударил незнакомца ножом в грудь, стало отсутствие намордника у собаки", – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что подозреваемый начал словесную перепалку с двумя прохожими, которые выгуливали собаку, а затем ударил одного из них ножом.

Раненого госпитализировали, на место происшествия вызвали полицию. Вскоре копы задержали 32-летнего подозреваемого. У мужчины изъяли нож, с которого он пытался смыть кровь.

Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, недавно в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

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Одесса собака покушение

Источник: Сегодня

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