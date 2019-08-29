Задушил и выбросил в колодец: в Одесской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки

Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что убийство совершил из-за денег

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой женщины, тело которой нашли в колодце во дворе ее дома. По неофициальной информации, женщина работала воспитательницей в детском саду.

Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, с тела погибшей исчезли золотые украшения, а из дома – мобильный телефон.

Ранее с заявлением об исчезновении пенсионерки в полицию обратилась ее дочь – женщина сообщила, что мать не выходит на связь, дома и на работе ее нет, а обстановка в доме нарушена.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что за несколько дней до этого женщину неоднократно видели с мужчиной. Он приходил к ней на работу, а также помогал дома по хозяйству. Однако на момент исчезновения женщины незнакомец куда-то делся", – сказали в полиции.

По словам копам, им удалось установить личность подозреваемого на протяжении суток. Им оказался 39-летний одессит, давний знакомый покойной. Мужчина признался, что долгое время не общался с потерпевшей, а вспомнил о ней, когда у него возникли проблемы с деньгами.

Пообщавшись с женщиной несколько дней, он попросил у нее в долг 200 долларов, но женщина ему отказала. Подозреваемый разозлился и задушил пенсионерку, забрав мобильный телефон и сняв с тела ювелирные украшения, а труп бросил в колодец.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили похищенные вещи. Подозреваемого задержали.

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине сообщено о подозрении по статьям "преднамеренное убийство" и "разбой". Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, – пожизненное заключение с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее на Окружной дороге в Святошинском районе Киева из авто было выброшено тело молодого парня с перерезанным горлом. Отметим, что оба преступления произошли относительно недалеко друг от друга. Однако могут ли они быть связаны между собой, пока неизвестно.

Ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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