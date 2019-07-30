На пост руководителя области претендуют чиновники из школы, МВД и городского совета

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский в поисках главы Одесской ОГА: политологи оценили предложения президента Мария Дмитренко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-30T19:07:00+03:00 Одесса На пост руководителя области претендуют чиновники из школы, МВД и городского совета

Президент Украины Владимир Зеленский пока не назначил губернатора Одесской области, однако предложил одесситам пять кандидатур на пост руководителя ОГА и предложил поделиться своим мнением о них.

За несколько дней пост гаранта набрал больше 1500 перепостов. Количество комментариев перевалило за 9000.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за со­ветом относительно кан­дидатуры главы Одесской ОГА. Мы отобрали пя­терых претендентов. Что скажете об этих людях?" — поинтересовался Зеленский.

Первым кандидатом в списке значится Андрей Андрейчиков, попытка назначить которого уже однажды обернулась протестами. Напомним, он руководит общественным союзом "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов". Некоторые общественники вменяли Андрейчикову связи с пророссийскими деятелями, но и кандидат, и сам президент наличие таковых отрицают.

Вторая в списке — Татьяна Петракевич. Она волонтер и общественница, выступавшая в том числе против застройки Летнего театра. Она является директором и основательницей частного учебного заведения "Открытая европейская школа" в Одессе.

На критику в соцсети Петракевич не реагирует, да и гневных комментариев в ее сторону особо не наблюдаются. Зато на странице она уже опубликовала свое видение основных задач у руля области.

Слева направо: Андрейчиков, Петракевич, Квасницкая, Куцый, Болдин

"Главная цель: Одесский регион должен стать значимым игроком в Черноморском бассейне", — говорится в ее сообщении.

Третий претендент — действующий депутат горсовета Ольга Квасницкая ("Самопомич"). Она преподает в юридической академии и руководит благотворительным фондом.

"Начни заниматься политикой, узнаешь о себе много нового. Так я узнала, что я одновременно и пророссийский лоббист, и радикальная украинская националистка, и агент интересов строительного бизнеса", — заявила депутат в ответ на слухи и критику в медиа.

С предыдущими кандидатами может потягаться четвертый претендент — Максим Куцый. Для одесситов он является личностью малоизвестной. Когда-то он работал в МВД, а теперь Зеленский представил его как совладельца и директора некой инвестиционной компании.

Последний в списке гаранта — общественник, экс-депутат горсовета и бывший глава юридического департамента Максим Болдин. Сейчас работает в сфере юриспруденции. Болдин уже посетовал на своей странице в соцсети на распространение фейков о нем.

"Знакомые из одного рекламного агентства уже выяснили, что на первую волну грязи заказчики потратили около 10 000 долларов. И в ближайшее время будет вторая волна на такую же сумму. Если вы где-то увидите, что я ел детей, похитил транш МВФ и крестил детей Путина, не удивляйтесь", — с юмором отметил он.

ИНФОШУМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Киевский политолог Алексей Голобуцкий считает, что назначение губернатора в Одесской области стало для нового гаранта своеобразной проблемой из-за региональной специфики.

"Одесса — сложный регион. Здесь громадное количество проблем, город и область немаленькие. И интересы, скажем так, региональных элит очень четко выражены", — говорит Голобуцкий.

Политолог считает, что попытка назначить конкретного человека провалилась, так как возник неприятный резонанс, а опрос создает информационный шум и отводит от этой темы: "Заодно показывается открытость, хотя практического значения опрос особо не имеет".

Наш собеседник отмечает, что для любого президента было бы хорошо, чтобы человек, который занимает должность председателя ОГА был контролируемым.

С тезисом о том, что опрос от президента в соцсети не имеет особого значения, согласен и одесский политолог Ярослав Католик. Дескать, он проводится, скорее, для проформы.

"Зеленский попытался сделать видимость конкурса, но мы можем бесконечно обсуждать недостатки этого: почему только одна соцсеть, где остальные, где механизм защиты от ботов, как будут выделять мнения именно жителей Одесской области?" — поделился Католик, отмечая, что таким образом президент хотел в том числе "немного переложить с себя ответственность".

Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день временно исполняет обязанности главы Одесской ОГА Светлана Шаталова, которую назначил Зеленский еще в июне.

Напомним, 13 июля глава государства совершил рабочий визит в Одессу. Там главной темой обсуждения с местными чиновниками стала работа порта. Одесские предприниматели жаловались на нарушения при растаможке товаров в портах и незаконного изъятия партий товаров представителями контролирующих органов. В итоге Зеленский поручил СБУ проверить жалобы одесских бизнесменов.

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