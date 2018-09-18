Жители Одесской области заблокировали трассу и требуют ее ремонта

В Одесской области жители Раздельнянского района заблокировали движение транспорта по трассе Р-33, которая идет из Винницы в Кучурган через Балту, Подольск и Великую Михайловку. Протестующие выставили блокпост в районе поселка Павловка.

Местные жители и активисты, принимающие участие в блокаде, говорят: акция протеста бессрочная и уйдут они только после того, как на дороге появится ремонтная техника, ведь сейчас дорога сплошь покрыта выбоинами.

Блокада началась еще 11 сентября, и, как рассказал "Сегодня" активист Владимир Станишевский, люди заблокировали проезд через тоннель для легковушек и грузовиков, а пропускают только автомобили с детьми и спецтранспорт – пожарные машины и "скорые". По его словам, в акции принимают участие около 150 человек, которые периодически меняются.









А с 15 сентября пикетчиков поддержали и жители Раздельной, которые заблокировали движение фур на въезде со стороны села Кучурган, и там, по словам Станишевского, "не пропускают только грузовики".

"Когда зарыли дорогу возле Павловки, все тяжелые грузовые машины пошли через Раздельную, то есть мимо моего дома. Во избежание того, чтобы состояние этой дороги, которая еще проездная, не ухудшилось, мы решили не пускать большегрузный транспорт", — пояснил нам местный житель Олег, припоминая, что таким образом примерно полтора года назад они добились частичного ремонта одной из местных дорог.

Протестующие говорят, что большинство водителей относятся к акции с пониманием, ведь трасса Р-33 в этом районе фактически не проездная.

"По Одесской области асфальта нет. Сплошные ямы", — пишут водители на тематических форумах.

В областной службе автодорог "Сегодня" заверили, что со своей стороны сделали все, что могли, в частности провели тендеры на ремонт этой магистрали.

"Вся проблема в том, что нет финансирования. То финансирование, которое было с таможенного эксперимента, пошло на трассу М-15 Одесса-Рени", — рассказали нам в пресс-службе ведомства, отметив, что являются лишь распорядителями средств.

При этом на последней сессии председатель областного совета Анатолий Урбанский заявил, что Р-33 является следующей приоритетной дорогой после окончания М-15, а завершить ремонт последней обещают в декабре этого года.

Глава Раздельнянской РГА Наталья Бараненко рассказала: "Власть давно готова эту дорогу привести в надлежащее состояние, чтобы она стала проездной. Вопрос в том, что люди поставили задачу начать капитальный ремонт".

По ее словам, в сентябре на дороге собирались сделать "подсыпку", чтобы она стала проездной. И если на такую меру средства есть, то более 160 млн грн на капитальный ремонт еще нужно изыскать.

В понедельник, 17 сентября, члены инициативной группы встретились с губернатором области Максимом Степановым и выступили от имени людей, которые перекрывают трассу Р-33. Их основное требование – капитальный ремонт дороги, на которую уже есть вся техническая документация и подрядчик, который должен ее делать. Не хватает только финансирования.

"От нас было предложение уговорить подрядчика, чтобы он начал работу в долг, потому что этот участок дороги до конца года все равно не успеют сделать. Пускай проводят те работы, которые нужно сделать по плану для капитального строительства", – рассказал нам член инициативной группы Владимир Станишевский.

По словам активиста, губернатор пообещал приехать к жителям Раздельнянского района 19 сентября.

Напомним, ранее глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что Украина уже через пять лет может отказаться от проведения ямочного ремонта на основных автомобильных магистралях страны.

Также стоит напомнить, что на капитальный ремонт всех украинских дорог государственного значения нужно минимум 2 трлн грн и 59 лет: