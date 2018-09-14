Провал в мосту Запорожья: ремонтники отчитались о выполненной работе

На железной дороге, которая содержит мост, заверили, что объект не нуждается в ремонте

Сквозную дыру на запорожском мосту Преображенского, которую 12 сентября продавила маршрутка, "зависнув" на высоте в 30 метров, уже забетонировали сотрудники Приднепровской железной дороги, на балансе которой находится мост.

Как сообщили в пресс-службе железнодорожного управления, провал возник из-за выезда маршрутки в технологическую зону, которая не рассчитана на автомобильную нагрузку.

"13 сентября была полностью ликвидирована сквозная дыра в технологической зоне Преображенского моста, который через остров Хортица соединяет два берега Днепра в границах Запорожья", – говорится в сообщении.

Кроме того, железнодорожники на месте провала провели армирование и забетонировали ее. Сразу же после инцидента дыра была ограждена и закрыта металлическими листами, а движение по мосту не останавливалось.

"Преображенский мост был построен в 1952 году и согласно проекту, эксплуатационный срок его службы составляет 100 лет. Осмотры, обследования и испытания моста осуществляются балансодержателем и специализированными учреждениями в соответствии с ведомственными инструкциями по содержанию искусственных сооружений и государственных строительных норм и в установленные сроки", – говорится в сообщении.

При этом железнодорожники заверили, что в настоящее время необходимости в проведении капитального ремонта Преображенского моста нет.

Напомним, утром 12 сентября маршрутка, пытаясь объехать ДТП на мосту, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров. Инцидент произошел около 7:30 утра на выезде с Бабурки.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

Ранее в сети появились фото обновленной трассы, которая соединяет Днепр и Запорожье. Строительные работы на дороге велись ровно один год, и за это время был создан мост на объездной вокруг Днепра, который избавил водителей от необходимости делать петлю.

Стоит добавить, что летом этого года в Запорожье пытались провести косметический ремонт дорог на главных мостах, и на время, пока велись ремонтные работы, город зачастую сковывали огромные пробки.