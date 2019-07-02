Жизнь иностранцев в Одессе: итальянец мечтает создать украинского супергероя комиксов

Риккардо считает украинцев более закрытыми и менее приветливыми людьми, чем итальянцы

Риккардо Фаччини. Итальянский художник считает Украину комфортной страной для создания семьи. Фото: М. Дмитренко.

Итальянец Риккардо Фаччини переехал в Южную Пальмиру из Турина. Здесь он женился на одесситке и ради любимой пустил корни. Риккардо рисует комиксы и мечтает популяризовать этот вид графического искусства в Украине. "Сегодня" продолжает спецпроект о жизни иностранцев в Одессе.



КЛИМАТ И КАФЕ. Риккардо впервые приехал в Украину (в Киев) три года назад. Была зима, и столица встретила итальянца холодом. Он признается, что привык к теплым зимам и первое, что почувствовал здесь, это непривычный холод.

"В Италии совсем другой климат. Зимой температура воздуха редко опускается ниже нуля", — говорит Риккардо.

Также он был удивлен тем, что рестораны и кафе у нас открыты в любое время. "В Италии рестораны работают в определенные часы. Например, позавтракать можно только с 11:00 до 14:00, потом они закрываются и готовят еду на ужин. Около 17:00—18:00 они открываются снова", — рассказывает итальянец.



Наш собеседник отмечает, что в Украине с итальянской зарплатой может позволить себе больше, чем на родине: "Здесь есть все, что хочешь и когда хочешь". Именно это, признается, понравилось ему здесь вначале. Но были и негативные впечатления. Так, во время первого визита в Украину он сразу отметил для себя, что наши водители часто нарушают правила дорожного движения.



РАЗНИЦА В МЕНТАЛИТЕТЕ. Риккардо считает украинцев более закрытыми и менее приветливыми людьми, чем итальянцы.

"Например, в Италии, когда я открываю дверь в магазин, то мне сразу с порога кричат: "Чао" (приветствие в Италии. — Авт.). Здесь такое бывает реже, и чаще нужно самому проявлять инициативу", — делится своими наблюдениями иностранец.

И если украинцы на вопрос "как дела?" обычно отвечают "хорошо" или "нормально", то в Италии принято подробно рассказывать, что происходит в жизни.

"В Италии "нормально" — это вообще плохо. Когда мы спрашиваем, как дела у человека, то хотим действительно узнать полную картинку. Итальянцы в этом плане более разговорчивы", — поясняет Риккардо.



Тем не менее художник не считает это негативной чертой и отмечает, что в украинцах ему нравятся честность и ответственность. А вот с чем не может смириться итальянец, так это с постоянной спешкой, мол, украинцы всегда куда-то спешат.

"Все хотят быть первыми, на дорогах, в магазинах, в очередях. Украинцы живут так, будто жизнь — это матч", — говорит он.

Герой комикса. Журналист из США ищет писателя. Фото из архива Р. Фаччини

ШЭРОН СТОУН И СУПЕРГЕРОЙ. Даже перебравшись в Украину, итальянец не изменил своей любимой работе — созданию комиксов. Он рисует с детства и рассказывает, что, отчасти благодаря своей бабушке, он решил посвятить свою жизнь именно комиксам.

"Однажды бабушка купила мне комикс Dylan Dog (история-ужастик о человеке, который исследовал паранормальные явления. — Авт.) — и понеслось. Я полюбил их", — поделился наш собеседник.



Но зарабатывать на комиксах Риккардо начал не сразу. Поначалу работал в различных рекламных компаниях дизайнером, а однажды даже делал каталоги для известных брендов: "Я обрабатывал фотографии для рекламы, в которой снялась Шэрон Стоун. Ретушировал ее фото для обложки".

Сейчас итальянец рисует комиксы для двух зарубежных компаний и мечтает популяризировать этот вид творчества в нашей стране.

"Развитие комиксов в Украине находится на стадии зарождения. Да, есть компании, но они в основном перепечатывают зарубежные комиксы с американскими персонажами и героями. А украинского героя нет, идея создать такого персонажа зреет у меня уже давно", — интригует нас художник.



Правда, одна украинская история в его коллекции уже есть.

"Главный герой — известный украинский писатель — внезапно пропадет и на его поиски бросают все силы. Тому, кто его отыщет, обещают вручить денежное вознаграждение, — коротко рассказывает историю художник. — Американский журналист Саймон Купер узнает об этом и решает отправиться на поиски писателя в Украину. Он задолжал местной мафии много денег и таким образом решает заработать денег, чтобы откупиться от бандитов".

Риккардо считает, что комиксы в Украине могут стать популярными, если привлечь внимание людей, а в этом может помочь новый персонаж — украинский супергерой.

"Купер". Одна из страниц комикса художника. Фото из архива Р. Фаччини



Итальянец признается, что уже начинает чувствовать себя одесситом и возвращаться на родину пока не планирует.

"Когда ты живешь в этой атмосфере, то уже начинаешь думать по-другому, приобщаешься к новым правилам и устоям. В Италию пока возвращаться не планируем, Украина более комфортабельная страна для создания семьи", — считает Риккардо.



А вот то, что сегодня происходит в его родной Италии, ему не нравится: "Нынешняя итальянская система призвана тянуть деньги с людей. Итальянцы много платят за "коммуналку", даже если не пользовались водой и светом. Молодежь активно уезжает оттуда, остаются одни старики".

Напомним, француз обучает жителей Одессы родному языку за завтраком и беспокоится об экологии. Жан-Клод Шарбоннель работает директором в центре французской культуры и языка Odess’Art.

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