В Запорожье между Бородинским и Великим лугом произошло ДТП с пострадавшими

После того, как Volkswagen врезался в столб, в больнице оказались три человека

В Запорожье вечером 5 сентября между Бородинским жилмассивом и Великим лугом произошла авария, в которой были ранены три человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как стало известно, на улице Ленской Volkswagen врезался в столб. В результате в больницу был доставлен водитель автомобиля, 1999 года рождения, и два его пассажира. Еще два пассажира, которые были в авто, не пострадали. По данным полиции, водитель был трезв.





Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.