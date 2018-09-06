В Запорожье между Бородинским и Великим лугом произошло ДТП с пострадавшими

Сегодня, 12:46

После того, как Volkswagen врезался в столб, в больнице оказались три человека

Фото: полиция Запорожской области
Фото: полиция Запорожской области

В Запорожье вечером 5 сентября между Бородинским жилмассивом и Великим лугом произошла авария, в которой были ранены три человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как стало известно, на улице Ленской Volkswagen врезался в столб. В результате в больницу был доставлен водитель автомобиля, 1999 года рождения, и два его пассажира. Еще два пассажира, которые были в авто, не пострадали. По данным полиции, водитель был трезв.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". 

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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"Сегодня"

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