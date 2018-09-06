Крупное ДТП в Кривом Роге: разбито патрульное авто и еще три машины

Сегодня, 17:15

В аварии с участием полицейского авто и маршрутки пострадал как минимум один человек

Фото: 0564
Фото: 0564

В Кривом Роге 6 сентября произошло масштабное ДТП, в котором пострадал, как минимум, один человек. На перекрестке улиц Тимирязева и Мусоргского около 13:50 столкнулись автомобиль ВАЗ, Shkoda, маршрутка и полицейский Prius. Об этом сообщает 0564.

По словам очевидцев, ВАЗ двигался по улице Мусоргского, а полицейские ехали по улице Тимирязева, которые врезались в этот автомобиль. После столкновения патрульная машина была отброшена на Shkoda, а потом – на маршрутку.

Пострадавшим оказался водитель ВАЗа, который был госпитализирован, однако тяжесть его ранений пока неизвестна. В свою очередь, водитель маршрутки заверил, что в его салоне никто из пассажиров не пострадал.

На месте происшествия работали стражи порядка, также туда прибыло руководство Управления патрульной полиции города, кроме того, возникло затруднение с движением транспорта.

Напомним, не так давно на Закарпатье копы со стрельбой преследовали угнанный автомобиль. 

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях. 

Также мы писали, что  на международной трассе Львов – Краковец, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.
ДТП, кривой рог, полицейские, Днепропетровская область, копы

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