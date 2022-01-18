-15! Когда в Украину вернутся морозы – прогноз

Никаких серьезных осадков в стране не будет. Только в восточной части стоит ожидать небольшой снег

На дорогах прогнозируют гололедицу / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 19 января, будет прохладной, а небо до самого вечера покроют облака. Серьезных осадков в стране не будет. Небольшой снег стоит ожидать только в восточной части страны.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В ближайшую ночь температура воздуха в Украине снизится до -9 градусов, а на северо-востоке будет колебаться от -10 до -15 градусов. Днем синоптик прогнозирует от -2 до -5 градусов. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях температура воздуха опустится до 8 градусов мороза.

Никаких серьезных осадков 19 января не будет. Только в восточной части будет небольшой снег. На дорогах и тротуарах стоит ожидать гололедицу.

В Киеве завтра, 19 января, сильного ветра и снега ждать не стоит. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от -1 до -3 градусов.

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Погода в Украине на 19 января. Фото: Наталии Диденко

Какая зима будет в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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