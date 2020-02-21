Атака в Новых Санжарах: люди в автобусах пряталась и закрывали собою детей (видео)

Во время атаки участников акции протеста в Новых Санжарах эвакуированные из Китая украинцы и граждане других стран пытались укрыться в автобусах, в которые летели камни. В первую очередь они закрывали собой детей.

"Эвакуированные из Уханя закрывают собой детей от летящих с улицы камней. Добро пожаловать в Украину, земляки! Забыли уже небось в Китае, как оно тут у нас?" – написал журналист ZIK Юрий Ткачев.

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В свою очередь губернатор Полтавской области Олег Синегубов сообщил, что среди эвакуированных в Новые Санжары есть двухлетняя девочка. Сейчас все, кого забрали из Китая, размещены в санатории. Их охраняют.

Напомним, во время столкновений с полицией в Новых Санжарах из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

В свою очередь премьер-министр Украины Гончарук отметил, что возникновение противостояния можно пояснять недостаточной коммуникацией власти с людьми. Премьер заверил, что будет ежедневное информирование людей о состоянии эвакуированных украинцев и ситуации в целом.

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