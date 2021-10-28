Авария на "Укрзализныци": движение поездов возобновили

Из-за аварии опоздало несколько десятков поездов

Поезда будут ездить с минимальной задержкой / Коллаж "Сегодня"

В Украине возобновили движение поездов, которые задержались из-за схождение грузовых вагонов в Житомирской области.

Об этом сообщает УЗ.

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Детали

Первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со станции Чернорудка (Житомирская область). Задержка поезда составила больше 1 часа.

В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут ездить с минимальной задержкой.

Какие поезда опаздывали:

№134/133 Рахов – Николаев;

№772/771 Хмельницкий – Киев;

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№138/137 Хмельницкий – Лисичанск;

№769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№357/758 Киев – Рахов;

№867/868 Киев – Гречаны;

№13/113-14/114 Киев – Солотвино, Чоп;

№145/146 Киев – Измаил;

№29/30 Киев – Ужгород;

№81/82 Киев – Ужгород;

№49/50 Киев – Трускавец;

№105/106 Киев – Одесса;

№41/42 Трускавец – Днепр;

№42/41 Днепр – Трускавец;

№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава – Ивано-Франковск, Ворохта;

№22/21 Трускавец – Харьков;

№3/4 Ужгород – Запорожье;

№110/109 Львов – Херсон;

№139/140 Киев – Каменец-Подольский.

Подробности аварии

Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дорогевблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.

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Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда Казатин – Фастов.

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