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Авария на "Укрзализныци": движение поездов возобновили

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
28 октября, 11:50
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Из-за аварии опоздало несколько десятков поездов
Поезда будут ездить с минимальной задержкой / Коллаж "Сегодня"
Поезда будут ездить с минимальной задержкой / Коллаж "Сегодня"

В Украине возобновили движение поездов, которые задержались из-за схождение грузовых вагонов в Житомирской области.

Об этом сообщает УЗ.

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Детали

Первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со станции Чернорудка (Житомирская область). Задержка поезда составила больше 1 часа.

В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут ездить с минимальной задержкой.

Какие поезда опаздывали:

  • №134/133 Рахов – Николаев;
  • №772/771 Хмельницкий – Киев;
  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • №138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
  • №769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • №357/758 Киев – Рахов;
  • №867/868 Киев – Гречаны;
  • №13/113-14/114 Киев – Солотвино, Чоп;
  • №145/146 Киев – Измаил;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №105/106 Киев – Одесса;
  • №41/42 Трускавец – Днепр;
  • №42/41 Днепр – Трускавец;
  • №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава – Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №22/21 Трускавец – Харьков;
  • №3/4 Ужгород – Запорожье;
  • №110/109 Львов – Херсон;
  • №139/140 Киев – Каменец-Подольский.

Подробности аварии

Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дорогевблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.

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Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда Казатин – Фастов.

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