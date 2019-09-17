Азовское море неожиданно почернело: появилось видео

В Херсонской области на побережье Азовского мора вынесло десятки тонн водорослей. Они и окрасили воду в черный цвет. Отдыхающие жалуются: водорослей так много, что просто невозможно зайти искупаться в море.

Также мы писали о том, что одесские экологи рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне.

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Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая – в начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

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Кроме того, не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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