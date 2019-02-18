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Беларусь решила пересмотреть план обороны: появились детали

Сегодня, 04:30

Уточненный план "в полном объеме предусматривает все положения новой Военной доктрины"

Фото informator.news
Фото informator.news.
Беларусь решила пересмотреть план обороны: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acc/379/5c5acc379ec18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acc/379/5c5acc379ec18.jpg Другие регионы Уточненный план «в полном объеме предусматривает все положения новой Военной доктрины»

Беларусь скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Андрей Равков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Это год, в котором мы обязаны по срокам скорректировать план обороны государства, который будет действовать с 2020 по 2024 годы. Такая работа уже начата, она ведется, к концу года главе государства будет представлен уточненный план обороны государства", - отметил глава оборонного ведомства.

Равков уточнил, что уточненный план "в полном объеме предусматривает все положения новой Военной доктрины".

"Поэтому нынешний год является для нас знаковым в военном планировании", – сказал министр.

Также, по его словам, нынешний год будет "сложным в связи с теми мероприятиями, в которых будут принимать участие наши ВС".

"Это и совместное учение с Российской Федерацией, "Щит Союза-2019", которое пройдет на территории России, это и участие в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, это и подготовка и проведения парада в честь 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков", - отметил министр обороны Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Польше белорусско-российской группировкой войск.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил намерения укрепить военное присутствие РФ в своей стране из-за планов Польши разместить у себя военную базу США.

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Тег план, Беларусь, оборона

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ТАСС

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