"Боевое крещение машина прошла успешно": медик из Сумской области – о проекте "200 скорых для Украины"

Середино-Будская амбулатория обслуживает более 10 тысяч человек из 19 населенных пунктов района

/ Фото: fdu.org.ua

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"Качество дорог не везде у нас хорошее. Есть бездорожье, по которому иначе как на джипе не проедешь. Очень здорово, что Фонд Рината Ахметова передал нам такую замечательную машину. Она отлично себя зарекомендовала с самых первых выездов. Первым пациентом, которого мы транспортировали на автомобиле, была женщина, получившая серьезную травму позвоночника. Ее нужно было доставить в больницу в Шостке, и любая яма могла усугубить состояние пострадавшей. Но боевое крещение внедорожника прошло успешно – мы доставили больную быстро и аккуратно. Коллеги провели ей успешную операцию. Сейчас с ней все хорошо, и в этом большая заслуга автомобиля".

Так отзывается о спецавтомобиле, созданном на базе Toyota Land Cruiser, главный врач Середино-Будской амбулатории общей практики семейной медицины Валентина Горленко. Автомобиль был получен медицинским учреждением в декабре 2019 года, в рамках проекта "200 скорых для Украины". Всего амбулаториям и центрам первичной медико-санитарной помощи было передано 64 медицинских джипа.

Середино-Будская амбулатория обслуживает более 10 тысяч человек из 19 населенных пунктов района.

"Машина очень хорошо оборудована. Она пригодна не только для транспортировки, но и для оказания неотложной помощи. И персонал, и пациенты очень довольны автомобилем", – сказала Валентина Ивановна.

"200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Помимо 64 внедорожников, медицинские госучреждения Украины получили 22 неонтальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

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