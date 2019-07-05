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Боевые корабли НАТО смогут заходить в Очаков: США помогают Украине строить военную базу

5 июля, 17:27

Американцы участвуют в модернизации гавани на территории Николаевской области

В Очакове появится военно-морская база
В Очакове появится военно-морская база. Фото: Думская

Соединенные Штаты Америки планируют помочь Украине с модернизацией военно-морских баз и судоремонтных объектов в Николаевской области.

Реконструкция начнется после завершения строительства Морского операционного центра в Очакове, сообщает Український мілітарний портал.

"Военно-морские базы, операционные центры и судоремонтные объекты в Очакове и Николаеве, на расстоянии менее 100 миль от Крыма, дают возможность НАТО и Военно-морским силам Украины проводить обучение и координировать деятельность", – говорится в сообщении.

В планах сотрудничества США с Украиной значится модернизация нескольких украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность НАТО и американским военным кораблям действовать вблизи оккупированного россиянами Крыма.

Большинство усилий сейчас прилагается в Очакове, где на протяжении последних нескольких лет работали строительные бригады Военно-морского флота США.

По данным журналистов, которые ссылаются на офицера подразделения подводного строительства, лейтенанта Спенсера Була, работа в Очакове продлится до августа.

"Цель заключается в том, чтобы иметь возможность использовать его для американских и союзнических учений", – заявил он.

Американский офицер сообщил, что его команда дайверов будет работать над усилением существующих пирсов, а также обсудит место размещения плавучего дока. Кроме того, американцы займутся составлением карты морского дна, чтобы убедиться в том, что большие корабли смогут беспрепятственно швартоваться.

Напомним, недавно силы ООС на "Хаммерах" отбили "атаку вражеского десанта"- пограничники тренировались оборонять побережье от возможного нападения с Азовского моря. "зеленые береты" совершили маневрирование на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу.

Также мы писали о том, как Украина готовилась к проведению масштабных учений Sea Breeze-2019. Крупные морские маневры начались 1 июля и традиционно проходят на море, суше, воздухе и под водой. Часть украинско-американских учений впервые пройдут на Дунае. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег США, Крым, ВМС, николаевская область, Очаков

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