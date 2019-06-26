В Госпогранслужбе рассказали, где и когда будут проходить учения "Си Бриз-2019"
Часть украинско-американских учений "Си Бриз-2019" впервые пройдут на Дунае
Украинско-американские учения "Си Бриз-2019" начнутся в Украине в понедельник, 1 июля, традиционно они будут проходить на море, суше, воздухе и под водой. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В ведомстве отмечают, что на этот раз новацией станет отработка речного элемента. "По легенде учений враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря", – говорится в сообщении.
В этом учебном элементе будут задействованы исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.
"В этом году мы предлагаем более широкий компонент морской охраны. Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии – во время их визита в порт Одессы – проведение несколько совместных тренировок-учений, касающихся сугубо несения пограничной службы", – отметил начальник Регионального управления морской охраны Олег Костур.
В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений. В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения "Дозор".
Напомним, в Одессе началась заключительная конференция по планированию украинского-американских учений "Си Бриз-2019".
По словам руководства учений, нынешние украинские-американские маневры серии "Си Бриз", как всегда будут многофункциональными и очень полезными для участников.
Ранее президент Петр Порошенко заявил о планах увеличить контингент участников учений Sea Breeze-2019.
Также сообщалось, что во время совместных учений Украины и США Sea Breeze 2019 украинские пограничники задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты.
О том, как учения проходили в минувшем году, смотрите видео:
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