Больная COVID-19 киевлянка приехала в Смелу проведать родителей

В Черкасской области, где ранее городок Каменка стал эпицентром распространения коронавируса, зафиксировали новый случай инфицирования опасным вирусом в городе Смела.

COVID-19 обнаружили у медработницы из Киева, которая приехала в Смелу проведать родителей, сообщил в эфире "СмелаТВ" глава Смелянского городского отдела здравоохранения Николай Стуженко.

"Это женщина, она медработник, работает в Киеве. У нее положительный результат на COVID-19. Алгоритм такой же – медицинская бригада выезжала, у ее родителей были взяты образцы на ПЦР-тестирование. Все пребывают на самоизоляции и под присмотром", – рассказал Стуженко.

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В общем, за время карантина в Смеле, по информации чиновника, было зафиксировано пять случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент все пятеро пациентов выздоровели.

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Всего в Черкасской области коронавирусная инфекция подтверждена уже у 376 человек, 217 из которых успешно выздоровели.

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Как сообщал сайт "Сегодня", коронавирусная инфекция замедлила темпы распространения в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 19 мая в стране было зафиксировано 18 876 случаев заболевания COVID-19. За сутки медики обнаружили 260 новых зараженных, тогда как на прошлой неделе эта цифра составляла более 500 человек в день.

В свою очередь ученые дали прогноз, когда пандемия в Украине пойдет на спад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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